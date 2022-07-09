محمد بن زايد: تخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد بالقدس.. لماذا يعد ذلك مهمًا؟

2022/07/09 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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