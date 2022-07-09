مقتدى الصدر: أضحى العراق أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية

2022/07/09 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأوضاع السياسية التي يمر بها العراق.

وقال الصدر خلال برقية تهنئة بعثها للعراقيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت على تويتر، إن العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية.

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