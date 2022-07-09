تحذيرات من كساد خطير في ألمانيا

2022/07/09 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع حذرت رابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، اليوم السبت، من احتمال حدوث كساد خطير إذا توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا كلياً.وقال رئيس الرابطة بيتر ادريان، إن" الانخفاض في الناتج الاقتصادي قد يصل إلى 10% أو أكثر عندما يحل فصل الشتاء، ودفع بالقول أن "الحكومة في حاجة لرفع القيود حتى تتمكن الشركات على نحو أكثر سرعة من وضع بدائل لطاقة الغاز".وتابع أدريان "للأسف، يتعين علينا ان نواجه سيناريو عدم ضخ المزيد من الغاز عبر خط نورد ستريم 1، عندما تنتهي أعمال الصيانة في 21 تموز الحالي، هذا الأمر سيكون بمثابة كارثة".وأوضح إدريان، "هذا يعني أننا على وشك مواجهة مشكلة طاقة".وبين أدريان "في هذه الحالة، لدي قلق شديد إزاء حدوث كساد، عندئذ سوف نرى تراجعاً اقتصادياً مختلف كلياً عما تعرضنا له خلال الأزمة المالية".وتنتظر ألمانيا رؤية ما الذي سوف يحدث يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن تغلق شركة غازبروم الروسية الموردة للغاز، خط نورد ستريم 1 للقيام بأعمال الصيانة الروتينية السنوية".وخلال الأزمة المالية عام 2009 انكمش إجمالي الناتج المحلي في المانيا بنسبة 5.7%، وبنسبة 4.6% خلال جائحة كورنا في عام 2020".

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