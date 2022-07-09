تعرف على خاصية تيك توك الجديدة

2022/07/09 | 22:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تختبر منصة تيك توك خلاصة تسوق مخصصة على شكل علامة تبويب تتيح للمستخدمين تصفح وشراء المنتجات من عدد من الفئات المختلفة، مثل الملابس والإلكترونيات.ومع تعرض شركة بايت دانس المالكة للمنصة لضغوط متزايدة بشأن الإيرادات، فمن المتوقع رؤية المزيد من عمليات دمج التجارة الإلكترونية القادمة إلى تيك توك في وقت قريب جدًا، كوسيلة […]

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