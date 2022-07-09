بعد التيار .. هل ستقاطع كتل اخرى الحكومة الجديدة؟

2022/07/09 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات، اليوم السبت، على الانباء التي تتحدث عن وجود كتل سياسية جديدة تنوي مقاطعة الحكومة الجديدة، بعد انسحاب التيار الصدري.

وقال موات، في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "لا توجد أي كتلة سياسية تنوي مقاطعة الحكومة العراقية الجديدة، على العكس، بل جميع القوى السياسية دون أي استثناء تنوي المشاركة في الحكومة، وجميع تلك القوى شكلت لجان تفاوض".

وبين ان "جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية تؤكد على ضرورة مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة، ولهذا الكل سوف يكون مشاركة بالحكومة والكل سيكون داعم لها من أجل ضمان نجاحها وعدم وضع أي عراقيل امام تنفيذها البرنامج الحكومي".

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