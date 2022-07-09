دي ماريا يتخطى الفحوصات الطبية الخاصة بانتقاله ليوفنتس

2022/07/09 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تخطى اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اليوم الجمعة، الفحوصات الطبية في المركز الطبي ليوفنتوس.

واستقبل حشد من مشجعي اليوفي، الجناح الأرجنتيني، وظلوا يهتفون باسمه، وطلبوا منه التوقيع على أغراض خاصة بهم.

وكان دي ماريا قد وصل مساء الخميس إلى إيطاليا، لإتمام انتقاله لصفوف السيدة العجوز.

ومن المنتظر أن يوقع لاعب سان جيرمان السابق، على عقد لمدة عام واحد فقط مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم.

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