"إذا أغلق باب الهوى سنموت".. نازحون سوريون ينددون بالفيتو الروسي

2022/07/09 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نازحون في المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون ومقاتلو المعارضة في شمال غرب سوريا، السبت، عن استيائهم من روسيا بعد أن استخدمت حق النقض في الأمم المتحدة ضد تمديد إيصال المساعدات معتبرين ذلك "فاجعة" و"سياسة تجويع".

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