بالوثيقة.. عضو باتحاد الطائرة يستقيل من منصبه بسبب “الاستهانة” بمنتخب الشباب

2022/07/09 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم عضو اتحاد الطائرة أحمد جاسم، من منصبه بسبب “الاستهانة” بمنتخب الشباب الذي غادر اليوم إلى طهران للدخول في معسكر تدريبي.

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عضو باتحاد الطائرة يستقيل من منصبه بسبب “الاستهانة” بمنتخب الشباب أولاً على ايرث نيوز.

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