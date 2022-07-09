أحمد حجازي يتحدث عن تأثير محمد صلاح.. ويُشيد بهيكتور كوبر

2022/07/09 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي، عن تأثير اللاعب محمد صلاح مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم الماضية، في روسيا 2018.

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