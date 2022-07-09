2022/07/09 | 22:22 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، السبت، ان التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة انحسر بين 3 اسماء.
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وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حراك الاطار التنسيقي بكل قواه لسياسية لحسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة الاكبر مستمرة دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبي: التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة انحسر بين 3 اسماء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حراك الاطار التنسيقي بكل قواه لسياسية لحسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة الاكبر مستمرة دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبي: التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة انحسر بين 3 اسماء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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