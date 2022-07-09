2022/07/09 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أعلن وزير الخزانة البريطاني المعين حديثاً ناظم الزهاوي، الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلاً لبوريس جونسون على رأس الحكومة الجديدة.وذكرت “رويترز ” أن وزير الخزانة المعين حديثا، ووزير التعليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز: وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي يعلن ترشحه لخلافة رئيس الوزراء جونسون المركز الخبري الوطني.

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