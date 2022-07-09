2022/07/09 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن شركة “تويتر” طلبت من موظفيها ألا يتحدثوا بشكل علني حول تخلي الملياردير، إلون ماسك، عن صفقة شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.وبعث المستشار العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر توجه طلباً لموظفيها بعد تراجع ماسك عن شرائها المركز الخبري الوطني.

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