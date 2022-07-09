ليلى علوي تظهر بإطلالة أنيقة باللون الأخضر وتهنئ جمهورها بعيد الأضحى

2022/07/09 | 22:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، كما وجّهت لهم التهنئة متمنية لهم ولأحبابهم السعادة والحياة الطيبة.

وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة باللون الأخضر، وهنأت جمهورها بعيد الأضحى، وعلّقت على الصور عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة “عيد أضحى سعيد..



كل الحب والسعادة ليكم ولأحبابكم، كل سنة وانتم طيبين”.

يذكر أن ليلى علوي كانت مرشحة للمنافسة بموسم أفلام عيد الأضحى بعد تداول أنباء عن طرح فيلمها الأخير “التاريخ السري لكوثر” ولكن الشركة المنتجة للفيلم أصدرت توضيحاً عاجلاً أكدت فيه أن العمل غير مناسب للعرض ضمن أفلام العيد، وأشارت إلى قرب الإعلان عن الموعد الرسمي لعرض الفيلم بعد تأجيلات استمرت خمس سنوات كاملة.

وأكدت الشركة أن فيلم “التاريخ السري لكوثر” ليس من نوعية الأعمال التي تطرح للعرض ضمن منافسات موسم أفلام عيد الأضحى، وقالت في توضيح رسمي أن توقيت عرضه سيتم إعلانه قريبا، ولكن الأكيد أنه سيكون خارج موسم عيد الأضحى.

وانطلق تصوير فيلم “التاريخ السرى لكوثر” عام 2017، إلا أنه شهد العديد من التوقفات منذ بدء تصويره، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، برغم الانتهاء من 95% من تصوير مشاهده وكان يتبقى يومان فقط، حتى تم يتم الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، ولم يعرف بعد هل سيتم جمع نجوم الفيلم لاستكمال تصويره تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، أم تطرح النسخة المتاحة حاليا بدون تعديلات.

فيلم “التاريخ السرى لكوثر” بطولة زينة، ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وكان من المقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى عام 2019.

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