ضبط مضافة واسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش غربي الرمادي

2022/07/09 | 22:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ، السبت، عن ضبط مضافة لعصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لوكالة/المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي مدينة الرمادي ، […]

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