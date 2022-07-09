ميندي يغيب عن تدريبات ريال مدريد

2022/07/09 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكمل ريال مدريد اليوم السبت حصة تدريبية ثنائية في ثاني أيام الفترة التحضيرية للموسم الجديد (2022-2023)، وشهدت غياب المدافع الفرنسي فيرلان ميندي، وعودة مواطنه لاعب الوسط إدواردو كامافينجا.وانضم صاحب الـ19 عاما لتدريبات الفريق الملكي التي شهدت مشاركة 17 لاعبا من الفريق الأول، هم: تيبو كورتوا وأندري لونين وخيسوس فاييخو وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز وألفارو أودريوزولا وتوني كروس وداني ثيبايوس وماريانو دياز وتاكيفوسا كوبو ورينيير جيسوس وبورخا مايورال، بالإضافة لخماسي الفريق الرديف لويس لوبيز ورافا مارين وفينيسيوس توبياس وأنطونيو بلانكو، وخوانمي لاتاسا.ومن المنتظر أن يجري الفريق مران الأحد في الصباح، وسيشهد تواجد الرباعي البرازيلي إيدر ميليتاو وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجو.ويستعد بطل الليجا وأوروبا للسفر إلى الولايات المتحدة في 19 يوليو/تموز الجاري، لخوض 3 مباريات ودية أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم 23 من هذا الشهر، وبعدها بـ4 أيام أمام كلوب أمريكا المكسيكي، ثم أخيرا في آخر أيام الشهر أمام يوفنتوس.وسيكون أول اختبار رسمي لكتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل انطلاق الموسم الجديد في مباراة السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس/آب المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.

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