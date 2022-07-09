2022/07/09 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة الذرية: إيران بدأت التخصيب في فوردو بأجهزة حديثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الذرية: إيران بدأت التخصيب في فوردو بأجهزة حديثة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الذرية: إيران بدأت التخصيب في فوردو بأجهزة حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).