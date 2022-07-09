2022/07/09 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن

تقديم مختلف انواع الخدمات الطبية

لاكثر من اربعين الف زائر خلال ليلة

عرفة ويومها، مؤكدة ان الفي منتسب في

المؤسسات الصحية التابعة للهيئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية :الفا منتسب قدموا خدماتهم الطبية لاكثر من ٤٠ الف زائر خلال ليلة ويوم في زيارة عرفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية :الفا منتسب قدموا خدماتهم الطبية لاكثر من ٤٠ الف زائر خلال ليلة ويوم في زيارة عرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).