مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على ضم نجم فياريال

2022/07/09 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أبدى مانشستر يونايتد وليفربول اهتمامًا بجناح فياريال أرنو دانجوما، الذي قدم موسمًا رائعًا وجذب أنظار أكبر أندية أوروبا.

ومع ذلك ووفقًا لتقارير صحفية عديدة فإن نجم فياريال يفضل البقاء مع ناديه الحالي، وإغلاق أي فكرة عن انتقال محتمل هذا الصيف.

قدم دانجوما موسمًا رائعًا بالفعل مع فياريال، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الاسباني و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “مترو” فأن اللاعب الهولندي لم يجذب أنظار مانشستر يونايتد وليفربول فقط، بل جذب أيضًا أنظار وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

ويواصل مانشستر يونايتد إعادة بناء فريقه بعد موسمه المخيب للآمال في الموسم الماضي، ويمكن لـ أرونو دانجوما أن يقدم الحلول إلى هجوم مانشستر يونايتد الذي يفتقر إلى الديناميكية.

بينما في ليفربول يتنافس كل من محمد صلاح، دييجو جوتا، داروين نونيز، روبرتو فيرمينو ولويس دياز، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يحصل اللاعب الهولندي الدولي على دقائق أقل إذا انضم إلى ليفربول.

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