بالفيديو.. مداهمة مسلحة توقع اخطر مروجي المخدرات في المثنى

2022/07/09 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، لحظة الإطاحة باخطر مروجي المخدرات من قبل القوات الأمنية خلال مداهمة في محافظة المثنى.

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