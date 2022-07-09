عراقي الأصل يعلن ترشيحه لقيادة حزب المحافظين البريطاني

2022/07/09 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة.وذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن “وزير المالية المعين حديثا، ووزير التعليم السابق الزهاوي أعلن إطلاق محاولته لقيادة حزب المحافظين ومن أجل تقديم نفسه كبديل لجونسون”.

والزهاوي عراقي الاصل وهو ثاني وزير في حكومة جونسون الذي أظهر طموحاته لقيادة حزب المحافظين وتشكيل حكومة جديدة، بعد وزير النقل، غرانت شابس.

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