فرق الإطفاء تتمكّن من احتواء

2022/07/09 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان جهاز الإطفاء قد نشر في منطقة غار في جنوب فرنسا 950 إطفائيا تؤازرهم طائرات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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