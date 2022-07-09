علامات “تلف” اللحم.. ابرزها اللون الرمادى

2022/07/09 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… مع قدوم عيد الأضحى المبارك وكثرة وجود اللحوم وشرائها، قد تكون في حيرة من أمرك لمعرفة هل اللحوم فاسدة أم صالحة للأكل، خاصة الأنواع المفرومة، ووفاق لتقرير موقع “healthline” نعرض أبرز العلامات التي توضح ذلك.على الرغم من أن البكتيريا الفاسدة لن تجعلك مريضًا، يجب عليك دائمًا التخلص من اللحم المفروم الفاسد لتجنب […]

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