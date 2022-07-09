2022/07/09 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اكد عضو رابطة شركات السفر السياحية سجاد الربيعي، السبت، ارتفاع السياحة الدينية الى ايران بنسبة 30%.وقال الربيعي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/ ،ان” عوامل عدة اسهمت في خلق انتعاش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع السياحة الدينية الى ايران بنسبة 30% المركز الخبري الوطني.

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