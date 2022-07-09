فيديو يُظهر محتجون يضرمون النار في منزل رئيس وزراء سريلانكا

2022/07/09 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي إن متظاهرين اقتحموا المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وأشعلوا النار فيه.وأضاف مكتبه إن ويكرمسنغ لم يكن موجودًا في المنزل وقت اقتحامه، وقد نُقل في وقت سابق إلى مكان أكثر أمانًا.

وأظهر مقطع فيديو مباشر بثته وسائل الإعلام المحلية وشاهدته شبكة CNN، ألسنة اللهب في المنزل بينما تجمعت الحشود في مكان الحادث.



يقع مقر الإقامة في "فيفث لاين" في العاصمة كولومبو وهو المكان الذي يقيم فيه رئيس الوزراء وعائلته.

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