2022/07/09 | 23:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q9rA9yNrcPA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطى | خانم زهدي: عشت متخفية في البصرة خوفا من ملاحقة السلطات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطى | خانم زهدي: عشت متخفية في البصرة خوفا من ملاحقة السلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).