الاطار يتحدث عن أثار معقدة بعد الانسحاب الصدري ويبين اسباب تاخير اعلان الحكومة

2022/07/09 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي فاضل جابر، اليوم السبت، تعقد المشهد السياسي عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، مبينا ان توافق الاحزاب الكردية على منصب رئيس الجمهورية سيعجل من تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال جابر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الإطار التنسيقي تترقب اتفاق القوى والاحزاب الكردية على منصب رئيس الجمهورية حيث ان هذا الامر سيجعل من تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف ان "انسحاب الكتلة الصدرية من العملية عقد المشهد السياسي كثيرًا ولكن لاتزال هنالك امكانية لتشكيل حكومة قوية ".

وتابع انه " حال اتفقت الكتل السياسية على المضي بتشكيل حكومة يشترك فيها الجميع وتكون على قدر المسؤولية أمام الشعب العراقي".

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