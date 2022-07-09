حريق كبير يلتهم مطعماً في الجادرية والدفاع المدني يكافح لإخماده

2022/07/09 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على مقطع مصور يوضح اندلاع حريق كبير في مطعم نارنج في الجادرية، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني لاخماده.

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