إصابة ثلاثة جزائريين أحدهم في حالة خطرة بهجوم مسلح في مالي

2022/07/09 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم السبت، تعرض سائقي شاحنات جزائريين لهجوم من قبل مجموعة مسلحة في ضواحي مدينة جاو في مالي.

وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم المسلح وقع على الساعة الثانية من صباح يوم 8 يوليو في ضواحي مدينة جاو في مالي.

وأشارت إلى أن المهاجمين طالبوا بالمال.



وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية مما أدى إلى إصابة ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين أحدهم في حالة خطرة.

وأضافت إن أحد المصابين خرج من المستشفى بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.

ووفقا لوزارة الخارجية، تتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

ووقع الهجوم في مخيم يستخدمه السائقون عادة لأخذ قسط من الراحة، ونفذته مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد بواسطة رشاشات كلاشنيكوف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت مالي، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.



والأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

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