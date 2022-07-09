زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 5 دول

2022/07/09 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتسم علاقات كييف مع ألمانيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، بالحساسية على نحو خاص.

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