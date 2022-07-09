الحشد الشعبي يتخذ اجراءات غير مسبوقة لتأمين مناطق الانبار

2022/07/09 | 23:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، السبت، بان قوات الحشد الشعبي اتخذت اجراءات امنية مشددة على مداخل ومخارج المدن لدواعي امنية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوات من الحشد الشعبي المتمركزة في عموم مناطق الانبار، اتخذت اجراءات […]

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