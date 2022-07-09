فرنسا تدعم مواطنيها لمواجهة تكاليف المعيشة

2022/07/09 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في خضم أزمة الطاقة والغذاء الحالية، تسعى فرنسا لدعم القوة الشرائية للمواطنين عبر حزمة مساعدات مالية بـ20 مليار يورو (20.3 مليار دولار).تدابير حكومية وأجرت الحكومة مشاورات تتعلق بسلسلة من التدابير التي يمكن أن تتضمن الحد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم البنزين ووضع ضوابط للإيجار وزيادة المعاشات والمخصصات المالية.وتلزم موافقة […]

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