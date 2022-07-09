نفط ميسان يعلن عن مدربه الجديد

2022/07/09 | 23:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي نفط ميسان، تعاقده مع المدرب عدي اسماعيل لقيادة الفريق في الموسم المقبل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة نادي نفط ميسان تقدم شكرها الجزيل للملاك التدريبي بقيادة الكابتن احمد خلف و تثني على مجهوداته الكبيرة التي بذلها […]

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