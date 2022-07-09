الموت يفجع أوبرا وينفري.. “غمرني شعور بالسلام”

2022/07/09 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت المذيعة الأمريكية اللامعة أوبرا وينفري، السبت، عبر حسابها على إنستجرام إن والدها توفي بعد بضعة أيام من قولها إن العائلة احتفت به.وكتبت وينفري في المنشور: “بالأمس وأنا مع عائلتي بجانب سريره، كان لي أسمى آيات الشرف أن أرى الرجل المسؤول عن حياتي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.غمرني شعور بالسلام في الغرفة […]

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