2022/07/09 | 23:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏نائب كردي: توقيت زيارة الكاظمي للموصل غير مناسب ويدل على فشل فريقه الحكومي ومستشاريه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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