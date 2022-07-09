ملك المغرب يصدر عفوا عن 979 سجينا

2022/07/09 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا عن 979 سجينا بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغاربة غدا الأحد.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن من بين المشمولين بالعفو الملكي، معتقلون وبينهم موجودون في حالة سراح والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

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