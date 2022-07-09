رئيس سريلانكا يوافق على التنحي الأسبوع المقبل

2022/07/09 | 23:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وافق الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا على التنحي الأسبوع المقبل بعدما فر السبت من مقره...

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