2022/07/09 | 23:38 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة ماجستير في جامعة القادسية تناقش اختيار أفضل موقع لمكب النفايات في مدينة الديوانية. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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