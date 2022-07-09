نقابة الصيادلة: نحتاج بحدود سنة لاكمال تسعيرة الأدوية

2022/07/09 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت نقابة الصيادلة، اليوم السبت،

موعد إكمال تسعيرة الأدوية.

وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي في

تصريح للوكالة الرسمية، إن "النقابة

مستمرة في تسعيرة الادوية"، لافتا الى

أن "النقابة تحتاج بحدود سنة لا

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