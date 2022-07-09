الكشف عن الموقف من بيع الكحول أثناء مونديال قطر 2022

2022/07/09 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكر مصدر مطلع على خطط بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن الملاعب في قطر ستكون خالية من الكحوليات، مع السماح فقط ببيع الجعة خارج الملاعب قبل وبعد بعض المباريات.

وستقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في بلد إسلامي وسط قيود صارمة على الكحول، ويحظر شرب الكحول في الأماكن العامة في قطر.

وقال المصدر لرويترز: "في الملاعب لم تكتمل الخطط بعد، ولكن المناقشات الحالية تتعلق بالسماح للمشجعين بتناول الجعة لدى الوصول وعند مغادرة الاستاد، لكن لن يتم بيع الجعة خلال المباريات أو داخل الاستاد".

ويشار إلى أنه سيسمح ببيع الجعة أو البيرة خارج الملاعب، ولكن فقط قبل وبعد مباريات معينة.

وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.

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