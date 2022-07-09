2022/07/09 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علنيا لأول مرة بعد إعلانه الانسحاب رسميا من صفقة الاستحواذ على تويتر.والظهور جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إلغاء اتفاقه مع شركة تويتر على شرائها بمبلغ 44 مليار دولار.وظهر ماسك خلال مؤتمر أقطاب الإعلام السنوي في سون فالي، […]

ظهرت المقالة رسميا..



إيلون ماسك يرد على تويتر بعد “الهروب من الصفقة” أولاً على ايرث نيوز.

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