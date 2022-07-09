بعد فوزها على التونسية أنس جابر.. بطلة ويمبلدون تنهار أمام الصحفيين

2022/07/09 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأقيمت بطولة ويمبلدون بغياب الروس والبيلاروس بسبب الحظر الذي فرضه عليهم المنظمون جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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