الحسن حويبيب يجدد الولاء للنوارس

2022/07/09 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء، تجديد التعاقد مع المحترف الموريتاني الحسن حويبيب لموسم إضافي.وذكر المادي في بيان أن “الحسن حويبيب جدد عقده مع الزوراء لموسم آخر”.يذكر ان هذا الموسم هو الرابع لحويبيب مع النوارس.ويعد الحويبيب من العناصر المهمة والاساسية في تشكيلة المدرب أيوب أوديشو.

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