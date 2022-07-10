هل جنت السعودية الأموال من الحج؟

2022/07/09 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى عقود، أضاف النفط تريليونات الدولارات إلى خزائن المملكة العربية السعودية، إلا أن هذا المورد سينفد يومًا ما أو سيفقد قيمته مع تحول العالم إلى طاقة بديلة.

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