جودو.. الإيراني الأصل ملايي يتواجه أخيرا مع الإسرائيلي موكي

2022/07/10 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتواجه ملائي الذي يدافع حاليا عن ألوان أذربيجان، مع موكي، السبت، في "غراند سلام" بودابست في العاصمة المجرية، وخرج فائزا بالتثبيت في الجولة الثالثة.

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