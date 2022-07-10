2022/07/10 | 00:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر الملك المغربي محمد السادس عفوا عن 979 متهما منهم معتقلون ومنهم طلقاء، محكوم عليهم بقضايا من مختلف محاكم المملكة بينهم متهمون بقضايا إرهاب.وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها إنه “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله […]

ظهرت المقالة بينهم متهمون بالإرهاب..



عفو ملكي عن 979 شخصًا في المغرب أولاً على ايرث نيوز.

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