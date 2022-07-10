الإستبداد السياسي . - سعيد الوجاني

2022/07/10 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الاستبداد السياسي / Le despotisme et la tyrannie politique المستبد الطاغية – Le despote / Le tyran هناك كثير من الدوافع جعلتني اليوم كالأمس ، افكر في كتابة هذا الموضوع ، ليس فقط بسبب ما تعرفه الدولة السلطانية من نقاش وتجادب لا طراف الحديث ، بين الرعايا اجمعين وليس فقط بين المثقفين ، والمهتمين ، والمشتغلين بالشأن العام ، حول الاشاعات الرائجة هنا وهناك حول صحة الملك المتدهورة ، وحول غيابه ال ......





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