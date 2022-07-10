وفاة الرئيس المكسيكي الأسبق

2022/07/10 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوفي لويس إتشيفيريا ألفاريز، الذي شغل منصب رئيس المكسيك من 1970 إلى 1976، الليلة الماضية عن عمر يناهز 100 عاما، وفق ما ذكره الرئيس الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.وذكرت تقارير إعلامية أن السياسي توفي في منزله في مدينة كويرنافاكا بولاية موريلوس.ولم يتم الكشف عن اسباب الوفاة.وعمل إتشيفيريا ألفاريز في الحزب الثوري المؤسسي في المكسيك وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 1969.وقبل ذلك بست سنوات، ترأس وزارة الخارجية المكسيكية.

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