عراقي الاصل.. وزير المال البريطاني يعلن الترشح لرئاسة حزب المحافظين ليكون بديلا عن بوريس جونسون

2022/07/10 | 01:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير المالية البريطاني المعين

حديثا ناظم الزهاوي الترشح لقيادة حزب

المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون

على رأس حكومة جديدة.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن

وزير المالية المعين حديثا، ووزير

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