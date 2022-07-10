ثلاثة نواب محافظين إضافيين يدخلون سباق الترشح لخلافة جونسون

2022/07/10 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد، ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

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