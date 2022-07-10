رسالة مفرحة من الموصل

2022/07/10 | 01:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة/ رصد : رسالة من الموصل نسخة منها الى المحافظ نسخة منها لكل مسؤول في...

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